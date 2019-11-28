معرض "The Big 5 Dubai" يختتم أعماله اليوم بمشاركة 18 شركة مصرية

القاهرة- مصراوي:

تختتم، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي "The Big 5 Dubai"، والذي أقيم بمدينة دبي بالإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، حيث شهد المعرض مشاركة 18 شركة مصرية من خلال جناح أقيم على مساحة 428 مترا.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم، تأتي المشاركة المصرية بالمعرض، والتي نظمها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والتشييد، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لمضاعفة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية في كافة الفعاليات والمعارض الدولية، ووفقا لخطة المعارض لعام 2019-2020.

وقال عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن معرض "The Big 5 Dubai" يعد أحد أكبر وأهم المعارض المقامة في قطاع البناء والمقاولات في المنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يسهم في الترويج لمنتجات مواد البناء المصرية في مختلف أسواق دول الشرق الأوسط، ويعد بمثابة بوابة العبور للشركات المصرية نحو تلك الأسواق.

وأضاف أن العام الجاري شهد انعقاد فعاليات الدورة الأربعين للمعرض، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 2390 عارضًا محليًا ودوليًا يمثلون 66 دولة، لعرض 20 ألف منتج من حلول البناء، موضحا أن المعرض استقبل خلال الدورة الحالية ما يزيد عن 68 ألف زائر من 130 دولة حول العالم.

وذكر الشريف أن المعرض هذا العام يمثل منصة شاملة تجمع بين مزايا 7 معارض متخصصة، وهو ما يعكس قدرة المعرض على استقطاب جمهور من مختلف دول العالم لعقد اجتماعات الأعمال واللقاءات الثنائية، وهو ما أتاح فرصة متميزة للشركات المصرية للالتقاء بالمشترين والمصنعين والمستشارين وأصحاب الأعمال، ومعرفة ما يجرى في هذه الصناعة عبر المراحل المختلفة للمشروعات الإنشائية.

وقال محمد عثمان رئيس الجناح المصري، إن المعرض ركز على 5 محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأصول الرقمية والتوائم الرقمية، والمنازل والمباني الذكية، وإنترنت الأشياء، ونمذجة معلومات المباني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزّز والافتراضي، والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن المعرض قدم التكنولوجيات الجديدة وأحدث حلول الإنشاءات الجاهزة والمعيارية للأغراض السكنية والتعليمية والصحية والتجارية، مشيراً إلى أن المعرض حظى بمشاركة أكبر شركات الإنشاءات الرائدة في المنطقة.

ووفقا للبيان، تفقد أعضاء مكتب التمثيل التجاري بدبي، الجناح المصري بمعرض "The Big 5 Dubai"، حيث تم استعراض إمكانية تعظيم استفادة الشركات المصرية المشاركة من المعرض، كما تم استعراض المعروضات المصرية، وتقديم دراسات تسويقية لقطاع مواد البناء بالسوق الإماراتي.