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البنك الزراعي يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية لأجل 3 سنوات

05:24 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
البنك الزراعي يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية لأجل 3 سنوات

البنك الزراعي المصري

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، تماشيا مع قرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة.

وأضاف المصدر أن الفائدة على الشهادة أصبحت 12% سنويا بعد الخفض، مقابل 13% قبلها، بدورية صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يسمح الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري، ليسجل متوسط سعر الفائدة بالمركزي المعروف بمصطلح (الكوريدور) 12.25% على الإيداع، مقابل 13.25% على الإقراض.

وسارع بنكا الأهلي المصري ومصر بخفض الفائدة 1% على شهاداتهم الادخارية ذات العائد المرتفع عقب قرار المركزي بنفس اليوم بخفض الفائدة.

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