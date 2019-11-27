طارق عامر يلتقي رئيس البنك العقاري بعد استقالته ويقدم له الشكر

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، إن طارق عامر محافظ المركزي، التقى في مكتبه مع عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، الذي تقدم باستقالته، وأن المحافظ تقدم له بالشكر على ما حققه من "إنجازات غير مسبوقة" خلال فترة رئاسته للبنك، وما بذله من "مجهودات استثنائية" أسفرت عن إتمام المرحلة الأولى من عمليات إعادة الهيكلة بنجاح.

وكانت مصادر مسؤولة في البنك العقاري المصري، لمصراوي، أمس الثلاثاء، إن عمرو كمال تقدم باستقالته من منصبه للبنك المركزي، "لأسباب صحية".

وأضافت المصادر أن خطاب استقالة عمرو كمال جاء فيها اعتذاره عن استكمال فترة رئاسته بالبنك التي ستنتهي خلال 7 أشهر قادمة بسبب ظروف صحية طارئة تجبره على الراحة.

وقال المركزي في بيانه، إن "عمرو كمال كان قد تم تكليفه برئاسة مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في 2017، نظراً لخبراته المصرفية الطويلة والمتميزة، حيث رحب بتحمل مسؤوليات المنصب بما يتضمنه من مهام صعبة، على أن يقضي به مدة عامين فقط يصحح خلالهما أوضاع البنك".

وأضاف البيان أن البنك العقاري تحت رئاسة كمال شهد تطوراً كبيراً في أعماله، حيث تم حل جزء كبير من مشاكل الديون المتعثرة وتطبيق قواعد الحوكمة، كما تمت إدارة استثماراته بكفاءة وبطريقة منهجية، وذلك بعد تعرض البنك للعديد من الصعوبات على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويتمتع عمرو كمال بخبرة مصرفية كبيرة تمتد لأكثر من ٣٩ عاماً أثبت خلالها كفاءة كبيرة في العديد من المناصب التي تقلدها ومنها نائب رئيس بنك أوف أميركا، حيث كان مسئولاً عن تمويل المشروعات الكبرى والتمويل الدولي، ومدير ببنك تشيس مانهاتن، ومديراً عاماً لقروض الشركات بالبنك المصري الأمريكي، بحسب ما قال المركزي.

وقال المركزي في بيانه، إنه "بناء على تزكية عمرو كمال رئيس البنك تم ترشيح نائب رئيس البنك الذي كان قد اختاره بنفسه لاستكمال البرنامج الإصلاحي".

ويتفق ما جاء في بيان المركزي مع ما قاله مصدر مسؤول في البنك العقاري، لمصراوي، أمس، إن مدحت قمر نائب رئيس البنك سيقوم بتولي منصب القائم بأعمال البنك، لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي في سبتمبر المقبل.

وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر في سبتمبر 2017 قرارًا بتعيين عمرو كمال، رئيسا للبنك العقاري المصري العربي، لمدة 3 سنوات، خلفا لعبدالمجيد محي الدين، بناءً على ترشيح من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ضمن حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة.

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مصادر: استقالة عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري