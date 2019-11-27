أكبر مناقصة للتحول الرقمي.. قطاع الأعمال تختار "ساب" و"مايكروسوفت" لتأهيل 60 شركة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اختارت تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة، في أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج.

وكان قد تم طرح مناقصة عالمية في شهر أغسطس الماضي لاختيار تكنولوجيا لإدارة موارد الشركات (ERP) واختيار متكاملي الخدمة لتنفيذ المشروع، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إنه تم اختيار تكنولوجيا شركة ساب في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة مايكروسوفت فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.

كما وقع الاختيار على كل من شركة فايبر مصر وشركة وادي النيل وشركة أتوس، ليقوموا بدور متكاملي الخدمة المسؤولين عن تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام، بحسب البيان.

وتستهدف الوزارة، توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج.