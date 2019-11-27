أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أكبر مناقصة للتحول الرقمي.. قطاع الأعمال تختار "ساب" و"مايكروسوفت" لتأهيل 60 شركة

03:12 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أكبر مناقصة للتحول الرقمي.. قطاع الأعمال تختار "ساب" و"مايكروسوفت" لتأهيل 60 شركة

وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إنها اختارت تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة، في أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج.

وكان قد تم طرح مناقصة عالمية في شهر أغسطس الماضي لاختيار تكنولوجيا لإدارة موارد الشركات (ERP) واختيار متكاملي الخدمة لتنفيذ المشروع، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إنه تم اختيار تكنولوجيا شركة ساب في الشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، أما شركة مايكروسوفت فقد تم اختيار التكنولوجيا الخاصة بها في الشركات القابضة للنقل البحري والبري والأدوية والسياحة والتأمين.

كما وقع الاختيار على كل من شركة فايبر مصر وشركة وادي النيل وشركة أتوس، ليقوموا بدور متكاملي الخدمة المسؤولين عن تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل ويستغرق تنفيذه نحو عام ونصف العام، بحسب البيان.

وتستهدف الوزارة، توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج.

وزارة قطاع الأعمال العام التحول الرقمي مايكروسوفت شركة ساب مجال تكنولوجيا المعلومات الشرق الأوسط

الخبر التالى:

أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (إنفوجرافيك)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له توابع.. زلزال عنيف يضرب اليونان شعر به سكان القاهرة