وزراء الاتصالات الأفارقة يضعون استراتيجية الذكاء الاصطناعي في "CAIRO ICT"

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيعقد أول اجتماع خلال معرض القاهرة للاتصالات "CAIRO ICT"، المقرر تنظيمه خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر، لفريق العمل من الوزراء الأفارقة، التي اقترحت مصر تكوينه، لوضع مسودة الاستراتيجية المشتركة للذكاء الاصطناعي.

وكانت مصر اقترحت في البيان الختامي خلال مؤتمر وزراء الاتصالات الأفارقة، الذي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، إنشاء فريق عمل لوضع استراتيجية مشتركة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير، خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء مع عدد من الصحفيين، أن معرض كايرو آي سي تي "CAIRO ICT" للعام الجاري، يتضمن مشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وذكر أن جناح الوزارة بالمعرض يضم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، كما يتضمن المعرض أجنحة لأكثر من وزارة وجهة حكومية.

وينعقد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي 2019" خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.