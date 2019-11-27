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البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على الودائع

01:54 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على الودائع

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال موظف خدمة العملاء في البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الودائع بالبنك، والإبقاء على فائدة حسابات التوفير دون تغيير.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري.

وكان هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي قال في تصريحات سابقة إن البنك قرر خفض الفائدة 1%علي الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع تماشيا مع قرار المركزي.

وتتراوح الفائدة علي الشهادة الإدخارية ذات أجال 3 سنوات بعد الخفض بين 13% للعائد الشهري، و13.25% للعائد ربع سنوي، بينما على الشهادة ذات آجال عام تبلغ 13.75%.

تخفيض الفائدة البنك الأهلي المصري فوائد الودائع

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