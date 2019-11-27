وزير الاتصالات: "بناء مصر الرقمية" أولوية الوزارة في الفترة المقبلة

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة هي بناء مصر الرقمية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف الوزير خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء مع عدد من الصحفيين، أن بناء مصر الرقمية يعتمد على عدة محاور منها تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الاشياء، بالإضافة إلى رفع كفاءات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع بشدة نحو الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، وهو ما يظهر كثيرا في توجيهاته والتي ما تكون غالبا حول الميكنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وبحسب وزير الاتصالات، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات يلعب دورا أساسيا في مسيرة التنمية التي تقودها مصر، وأن مختلف الوزارات والجهات الحكومية تسعى للتعاون مع وزارة الاتصالات ضمن خطط تحقيق التحول الرقمي.