بعد افتتاح مشروعات اليوم.. 10 معلومات عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية في بورسعيد، ومن ضمنها أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس.

وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد من أولويات التنمية منذ صدور قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المشروعات، أن هناك العديد من الأعمال التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير منطقة شرق بورسعيد، والميناء البحري، والمنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعمال الإنشاءات التي تمت من خلال منظومة متكاملة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن خلال شركات مصرية وطنية، وهيئة قناة السويس.

ويرصد مصراوي، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسب الموقع الإلكتروني للهيئة، وتصريحات لرئيسها السابق مهاب مميش.

1- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي عبارة عن منطقة حرة عالمية المستوى، ومركزا تجاريا على طول ضفاف قناة السويس التي تم توسيعها حديثًا، وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"، والمعدل بموجب القانون 27 لعام 2015.

2- من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين، سواء الأجانب والمحليين.

3- النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقع في 5 محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 461 كيلو متر مربع، أي ما يعادل ثلثي مساحة سنغافورة تقريبا.

4- تتكون المنطقة الاقتصادية من منطقتين متكاملتين (منطقة العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد)، ومنطقتين مطورتين (القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية)، وأربعة موانئ (غرب بورسعيد، والأدبية، والطور، والعريش).

5- توفر كل منطقة من المناطق الأربعة فرصا استثمارية في القطاعات الصناعية، والتجارية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، واللوجستيات، والمرافق، والتكنولوجيا الحديثة.

6- ستؤدي توسعات الموانئ المقررة ضمن المشروع إلى زيادة القدرة على التعامل مع حركة النقل البحري، وتقديم الخدمات ذات الصلة مثل بناء السفن، والشحن والتفريغ، والتخزين، وإعادة التدوير.

7- تعمل الهيئة العامة للمنطقة على مساعدة جميع مستثمري المنطقة الاقتصادية من البداية إلى النهاية من خلال عملية ملائمة للأعمال تسهل عملية التسجيل والترخيص، والحصول على تصاريح لشركات جديدة.

8- وقعت الهيئة 6 عقود جديدة خلال منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، خلال نوفمبر 2017، باستثمارات قيمتها 40 مليار دولار، مع مستثمرين لتطوير وتنمية القطاعين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية، ما بين مطورين ومستثمرين عرب وأجانب.

9- تستهدف الهيئة الوصول بإجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 55 مليار دولار في عام 2020، مقابل 25 مليار دولار في مارس الماضي، بحسب ما قال الفريق مهاب مميش الرئيس السابق للهيئة، في وقت سابق.

10- بلغ إجمالي إيرادات المنطقة عن العام المالي الماضي نحو 3.69 مليار جنيه، وصافي ربح عام بلغ 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق عليه بمعدل نمو 35%، بحسب ما قال مميش في يوليو الماضي.