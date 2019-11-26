مشروعات صناعية وزراعية ورياضية.. ما هي خطة الحكومة للتنمية المتكاملة في سيناء؟

القاهرة- مصراوي:

يأتي افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات اليوم الثلاثاء بمنطقة بورسعيد ضمن خطة حكومية متكاملة لتنمية سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي اليوم عددا من المشروعات التنموية في بورسعيد منها منها أنفاق 3 يوليو والتي تربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، فضلًا عن ميناء شرق بورسعيد.

وشملت المشروعات الجديدة مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد، بالإضافة إلى منشآت رياضية بمدينة بورسعد.

وبدأت مصر في تنفيذ خطة لتنمية سيناء بداية من 30 يونيو 2014 وتضمن الخطة 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعاً منها، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء.

ما هي خطة تنمية جزيرة سيناء؟

تعتمد خطة تنمية سيناء على إنشاء عدة مشروعات تنموية وصناعية وخدمية.

يبلغ إجمالي ما أتيح من تمويل لإقامة هذه المشروعات نحو 3 مليارات دولار، من عدة صناديق تنموية عربية، وبحسب بيانات سابقة فإن 90% من المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة التعاون الدولي لمشروعات سيناء تم إنفاقها، وتنفيذ المشروعات المخصصة لها.

مشروعات الطرق والأنفاق

وتشهد سيناء تنفيذ 14 مشروعا قوميا، على رأسها مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس، بعدد نفقين في شمال الإسماعيلية، ومثلهما جنوب بورسعيد، ومشروع رفع كفاءة وازدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس.

كما تتضمن المشروعات إنشاء كوبري جديد بطول 640 مترًا، وعرض 11.2 متر، وارتفاع 65 مترًا أعلى قناة السويس الجديدة، علاوة على تطوير مطار العريش الدولي بإنشاء ممرين وربطهما بالممرات الحالية.

وتشمل الخطة مشروعات لتنمية منطقة شرق بورسعيد، ومنها تنفيذ رصيف بحري بطول 5 كيلومترات وعرض 500 متر، وإقامة ساحات التداول، والمنطقة الصناعية بمساحة 63 مليون متر مربع.

كما تشمل الخطة تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد على مساحة 19351 فداناً، بإجمالي 5906 أحواض، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد على مساحة 10 أفدنة، وتنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيـــز، ولها ثلاثة أفرع، في الطور بعدد 6 كليات، وشرم الشيخ بعدد كليتين، ورأس سدر بعدد 3 كليات.

وتتضمن مشروعات الطرق إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال 1922 كيلومترا.

مشروعات إسكان

وتضم الخطة 5 مشروعات إسكان، بإجمالي 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة رفح الجديدة، مدينة سلام بشرق بورسعيد ومدينة الاسماعيلية الجديدة، فضلاً عن إنشاء ميناء الصيد برمانة.

وستضم الخطة بجانب المناطق السكنية تنفيذ 14 مشروعاً في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى، بإجمالي 400 سرير.

مشروعات صناعية

تعمل الخطة على تنفيذ 4 مشروعات، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنوياً.

كما يتم إنشاء سوق الجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان، يشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، فضلاً عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة، بعدد 4 خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية 3 ملايين متر مربع سنوياً.

مشروعات زراعية

وتضم خطة تنمية سيناء إنشاء مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووفقًا لبيان صحفي لمجلس الوزراء سابق فإنه يتم تنفيذ 11 مشروعاً للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين متر مكعب مياه.

وتضم المشروعات زراعة مساحة 5 آلاف فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1640 فداناً.

كما يتم تنفيذ 49 مشروعاً تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450 ألف متر مكعب/يوم.

وفي مجال الصرف الصحى يتم تنفيذ 5 مشروعات بمدن الشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل والطور.

وتعمل الحكومة على تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء.

مشروعات تعليمية ورياضية

وبحسب الخطة فإنه سيتم تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا تشمل إنشاء ورفع كفاءة مدارس وإدارات تعليمية.

كما يتم تنفيذ 19 مشروعًا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية والترفيهية.