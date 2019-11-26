لجنة دراسة مشروع تطوير نادي غزل المحلة تبحث التصور النهائي غدا

كتبت-شيماء حفظي:

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ تطوير نادي غزل المحلة ستجتمع غدا لبحث التصور النهائي للمشروع.

وأضاف مصطفى في تصريحات على هامش مؤتمر"قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل" اليوم الثلاثاء أن اللجنة تدرس مساحات النوادي الثلاث المقترح تأسيسهم ضمن المشروع وإعداد تصميم هندسي لها.

وقال إن اللجنة تتضمن ممثلين لوزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل ووزارة الشباب والرياضة وشركة غزل المحلة ونادي غزل المحلة.