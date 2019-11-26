رئيس القابضة للغزل: توريد معدات حديثة لـ 6 مصانع بغزل المحلة بحلول أبريل 2020

كتبت شيماء حفظي:

تصوير: هاني رجب

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه سيتم توريد معدات وماكينات جديدة لـ 6 مصانع بشركة غزل المحلة ضمن خطة التطوير.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل" اليوم الثلاثاء أن غزل المحلة ستكون أول شركة يتم توريد المعدات الحديثة لها حيث تم التعاقد على المرحلة الأولى من المعدات ودفع المقدمات.

وسيبدأ توريد المرحلة الأولى من المعدات في أبريل 2020.

وأوضح مصطفى أنه يجري العمل على تطوير البنية التحتية للمصانع لتكون مؤهلة لاستقبال المعدات الحديثة.

كما ستنفذ الشركة القابضة برنامجا لتدريب العمالة للتعامل مع المعدات الجديدة بتمويل يصل إلى 700 مليون جنيه، بحسب مصطفى.

وأضاف أنه سيتم تقييم العمالة وتصنيفها بالتعاون مع استشاري عالمي.

وأضاف أنه بعد تحديد العمالة المستمرة سيتم تدريبهم سواء في مصر أو الخارج.

قال إن المصانع الستة سيكون بينهم أكبر مصنع في العالم يحتوي على 182 ألف مردن غزل بطاقة يومية 14 طن يوميا.

وأضاف حاليا نتعاون مع شركات متخصصة لإعادة هيكلة البنية التحتية في 5 مصانع حالية لتكون مؤهلة للمعدات الحديثة.

وأوضح مصطفى أن عملية توريد المعدات ستتم بالتوازي مع باقي مصانع الشركة.

"لن نوقف العمل في غزل المحلة وقت التطوير لأن لدينا طلبات ولدينا عمالة لا تتوقف.. التطوير يتم بالتوازي مع عمل المصانع القائمة" بحسب مصطفى.