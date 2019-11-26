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رئيس القابضة للغزل: إلغاء قرار تحديد الحد الأدنى لسعر تصدير القطن

02:58 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
رئيس القابضة للغزل: إلغاء قرار تحديد الحد الأدنى لسعر تصدير القطن

خلال مشاركة أحمد مصطفى في مؤتمر قطاع الاعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن اتحاد مصدري الأقطان ألغى قرار تحديد حد أدنى لسعر تصدير القطن.

وأضاف مصطفى في تصريحات على هامش مؤتمر قطاع الأعمال استشراف المستقبل اليوم الثلاثاء أن الجمعية العامة للاتحاد قررت إلغاء القرار بعدما أقرته لأنه يعد بابا للتلاعب وغير قابل للتنفيذ.

وأوضح أن الشركة قد تتعاقد وفقا للقرار وتعطي خصومات للعميل بعيدا عن العقد لذلك هو مصدر للتلاعب.

وقال إن الحفاظ على سمعة القطن مهمة مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان وهو المنوط به مراجعة العقود والصادرات.

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