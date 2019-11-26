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الحكومة تدرس تعميم منظومة شراء القطن الجديدة في جميع المحافظات الموسم المقبل

02:57 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الحكومة تدرس تعميم منظومة شراء القطن الجديدة في جميع المحافظات الموسم المقبل

أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج

كتبت-شيماء حفظي:

قال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن الحكومة تدرس تعميم النظام الجديد لتداول القطن على مستوى الجمهورية بداية من الموسم المقبل.

وأوضح مصطفى في تصريحات على هامش مؤتمر قطاع الأعمال استشراف المستقبل أن الآلية الجديدة لتداول القطن التي تم تطبيقها في بني سويف والفيوم العام الجاري نجحت مع تحفظ وحيد وهو عدم مشاركة القطاع الخاص.

ويرى مصطفى أن المنظومة الجديدة نجحت وأن القطاع الخاص يضغط على الحكومة باعتبار أن الأسعار مرتفعة لكن الشركات الحكومية لديها اعتبارات سياسية واجتماعية تتعلق بالفلاحين.

وأضاف أنه مع تطبيق الآلية على مستوى الجمهورية سيكون القطاع الخاص مضطر للمشاركة فيها.

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