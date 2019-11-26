استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياته أمس، بحسب نادي نجيب، سكرتيرعام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نادي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 656 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 562 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 سجل 749.7 جنيه، وهو نفس مستوياته أمس وسعر الجنيه الذهب نحو 5248 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا خلال تعاملات اليوم.

وتعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، واستقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار، بحسب رويترز.