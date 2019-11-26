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رئيس القابضة للتشييد: مديونيات الشركات التابعة لصالح القابضة 5 مليارات جنيه

12:39 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
رئيس القابضة للتشييد: مديونيات الشركات التابعة لصالح القابضة 5 مليارات جنيه

هشام أبو العطا

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إن مديونيات الشركات التابعة المستحقة للقابضة بلغت 5 مليارات جنيه.

وأوضح خلال مشاركته بمؤتمر "قطاع الأعمال العام استشراف المستقبل" أن هناك 3 شركات تابعة تتحمل الشركة القابضة توفير مرتبات العاملين بها بشكل كامل وهذا يمثل ضغطا على الشركة.

وأوضح أنه سيتم مبادلة هذه المديونيات مع أراضي من الشركات التابعة.

وأشار رئيس القابضة إلى أن الشركة تبحث حاليا سبل هيكلة الشركات التابعة وحصر أصول الشركة والشركات التابعة والاهتمام بقطاع التسويق.

هشام أبو العطا مديونيات الشركات القابضة للتشييد والتعمير

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