هشام توفيق: عقد أول اجتماع للجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع خلال أيام

كتبت - شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء إن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع ستعقد اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي أكتوبر الماضي قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع كل 6 أشهر.

ونص القرار على أن تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأوضح توفيق خلال مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، اليوم أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث تم تخفيض أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.

وأضاف أنه من المقرر طرح حصة من شركة مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل.

ومن المقرر أن يشمل الطرح بيع 10% لمستثمر مشارك في إدارة الشركة حيث انتهت الجمعية العمومية للشركة من إعداد عقد الإدارة وكراسة الشروط، يوم 23 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر بدء الطرح خلال الفترة المقبلة.

وتابع: سيتم الطرح الأول على المستثمر الاستراتيجي بنسبة 10٪ من أسهم الشركة القابضة للتشييد والبناء، وخلال أول فبراير القادم ستكون العملية برمتها جاهزة للترسية.

وأشار الوزير إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تملك ثاني أكبر محفظة من الأراضي في السوق بنحو 20 مليون متر مربع، الأمر الذي يجعلها فرصة استثمارية واعدة للراغبين في المشاركة بالطروحات.