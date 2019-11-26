دمياط للحاويات تبدأ إجراءات إضافة رصيفين جديدين بعد الاتفاق مع هيئة الميناء

كتبت - شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء صلاح حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري إن شركة دمياط لتداول الحاويات بدأت إجراءاتها مع هيئة الميناء، لشراء وإضافة رصيفين رقم 5 و6 على مساحة ٨٠ ألف متر.

وخلال الأسبوع الماضي وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الأربعاء اتفاقا مع هيئة ميناء دمياط لترخيص استغلال رصيفي 5 و6 والساحة الخلفية لهما.

وأضاف حلمي أنه جاري التفاوض مع الهيئة الاقتصادية لإنشاء محطات جديدة على غرار ميناء بورسعيد وذلك خلال مشاركته بمؤتمر "قطاع الأعمال العام استشراف المستقبل" اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس القابضة أن هناك شركات تابعة بدأت في تحقيق أرباح، بل ومنها ما هو يتجه للتوسع، حيث جاري العمل على تطوير وتعزيز الأرصفة لشركتي دمياط والإسكندرية لتداول للحاويات.

وقال إنه من المقرر توقيع عقد خاص بإعادة هيكلة بعض الشركات، مع إحدى شركات الاستشارات خلال أسبوع لإعادة هيكلة شركات في قطاعات التجارة الخارجية والنقل البري والبحري.

وأضاف أن مراحل التطوير الجارية للشركات التابعة تتطلب عمليات تمويلية ومن ثم اتجهت شركة إلى مجموعة من الحلول، حيث شركة الملاحة والتي كانت تحقق خسائر طائلة، فخلال الفترة الماضية دخل البنك الأهلي المصري بمثابة شريك أساسي وذلك نظير تسوية مديونيات سابقة له.