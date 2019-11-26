توفيق: 3 شركات جاهزة للطرح بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 3 شركات جاهزة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، المنتظر أن تستأنفه الحكومة قريبا، وهي شركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، اليوم الثلاثاء، أن بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة عملية الطرح هي من ستحدد توقيت طرح هذه الشركات، ولكنه أشار إلى أنه سيتم طرح بين 22 و25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020.

وذكر أن طرح حصة جديدة من شركة مصر الجديدة يأتي بناءً على رغبة المساهمين لتطوير محفظة الأراضي في الشركة، التي تمتلك أكبر محفظة للأراضي بالسوق بنحو 20 مليون متر مربع.

وأعلنت الحكومة في مارس من العام الماضي، أنها تعتزم طرح حصص من 23 شركة بالبورصة خلال فترة تتراوح بين عامين وعامين ونصف، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جمع 80 مليار جنيه.

ولكن الحكومة لم تنفذ من هذه الطروحات سوى طرح وحيد عبارة عن حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في مارس الماضي.