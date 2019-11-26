توفيق: لجنة من قطاع الأعمال لتنفيذ اتفاق مستثمري النيل لحليج الأقطان

وزارة التضامن تطلق مشروع "روضة السيدة" على مساحة 7 أفدنة

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن لجنة مختصة تتابع الأسبوع المقبل تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة مع مستثمري شركة النيل لحليج الأقطان بعد التفاوض معهم.

وأضاف توفيق خلال مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة التفاوض بين الوزارة ومستثمري النيل لحليج الأقطان استمرت 3 أشهر.

وكانت الدولة أصدرت القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، ويهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسني النية.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال المفاوضات مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان في شهر أغسطس الماضي، لإنهاء النزاع بين مساهمي الشركة العائدة من الخصخصة والحكومة.

وذكر الوزير أنه يرى أن الصندوق السيادي سيقوم بدور بنك الاستثمار ومسوق للفرص الاستثمارية التي تتواجد لدى الوزارة.

"قد يدخل الصندوق معنا كشريك أو يكون نافذة للتعاون مع شريك آخر" بحسب الوزير.