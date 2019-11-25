وزير المالية يصدر قراراً بالتجديد لعبد العظيم حسين رئيساً لمصلحة الضرائب لمدة عام

القاهرة- مصراوي:

قالت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إن

الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قراراً رقم ( 770 ) لسنة 2019 بتجديد ندب عبد العظيم حسين عبد العظيم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك إعتباراً من 13/12/2019 ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهما أقرب.

يذكر أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 13/12/2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، ولقدعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وكذلك تم تكليفه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية ، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل ، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين .