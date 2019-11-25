أفريكسيم بنك: صرفنا 15 مليار دولار لتمويل التجارة بين الدول الأفريقية خلال 3 سنوت

كتبت- منال المصري:

قال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، في بيان اليوم الاثنين، إن البنك صرف 15 مليار دولار لدعم التجارة البينية خلال الثلاث سنوات الماضية من إجمالي 25 مليار دولار مستهدفة لدعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وكان أفريكسيم بنك أعلن عن خطتة المستهدفة بضخ 25 مليار دولار لتمويل التجارة البينية بين الدول الأفريقية في الفترة من 2017 وحتى 2021.

وقال بنديكت أورما في كلمته بمنتدى أفريقيا 2019 يوم الجمعة الماضي إن البنك أوفى بالالتزامات التي تعهد بها لدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية، بهدف سد فجوة التمويل التجاري في إفريقيا.

وأشار إلي أن البنك سيبدأ قرييا تطبيق نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا والذي سيتيح إجراء التجارة عبر الحدود في إفريقيا بالعملات الوطنية بدلا من الدولار.

وأشار اوراما إلى أن البنك يقوم ببناء بوابة للمعلومات التجاري ، والتي سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ، لتحسين المعرفة والوصول إلى المعلومات التجارية الهامة في جميع أنحاء إفريقيا ويقوم بتطوير المجمعات الصناعية في جميع أنحاء القارة.

وقال رئيس افريكسيم بنك إن مصر أصبحت أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا ، على الرغم من تراجعها بين عامي 2011 و 2013. وأرجع هذا التطور إلى عودة الثقة إلى الاقتصاد المصري بسبب القيادة الحكيمة للبلاد.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية نظمت منتدى إفريقيا 2019: الاستثمار من أجل إفريقيا ، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة. وقد أقيم تحت رعاية الرئيس المصري والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، عبد الفتاح السيسي