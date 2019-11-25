فيتش تؤكد تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

القاهرة- مصراوي:

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وبحسب الوكالة فإن مصر لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة وهو ما يبرز مخاطر سياسية.