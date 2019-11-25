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زغاريد في البنك المركزي بعد التجديد لطارق عامر (فيديو)

04:16 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
زغاريد في البنك المركزي بعد التجديد لطارق عامر (فيديو)

طارق عامر

كتبت- منال المصري:

استقبل العاملون في البنك المركزي، قرار التجديد لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزي، بحفاوة بالغة، وهنئوه في مكتبه، وسط أصوات الزغاريد.

وكان مصراوي نشر في وقت سابق اليوم، خبر تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، لمدة ثانية مدتها 4 سنوات.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.

طارق عامر البنك المركزي محافظ للبنك المركزي السيسي

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