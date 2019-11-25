رئيس إيجوث: ضم الفنادق للصندوق السيادي يسرع عمليات التطوير (حوار)

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير :علاء أحمد

قال شريف البنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إن ضم بعض الفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي "ثراء" سيكون عاملا إيجابيا لتسريع عملية تطوير الأصول.

لكنه أضاف في حوار لمصراوي، أنه لم يتم عرض ضم فنادق بعينها للصندوق، كما أن الشركة لديها فنادق تعمل بشكل جيد وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك مفاوضات ثنائية مع وزارة السياحة، بشأن إنهاء أزمة فندق فلسطين.

وتمتلك إيجوث – وهي شركة تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق - 14 فندقًا، وتديرها شركات متخصصة ولها أسماء عالمية، بينها كتراكت أسوان وشهرزاد ومينا هاوس الجيزة، وهلنان فلسطين وشتايجنبرجر سيسيل، ومريديان دهب.

-بداية إلى أين وصلت مفاوضات تطوير فندق شبرد؟

نتفاوض مع عدد من المستثمرين العرب ممن تقدموا بعروض فنية ومالية لتطوير فندق شبرد، لاختيار شريك لتطوير الفندق، بتكلفة ستصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، بعد إضافة 3 أدوار للفندق ضمن مخطط التطوير، تتضمن جراج وحمام سباحة، وعدد من الغرف الإضافية، نحن نعمل حاليا على استصدار على التراخيص وأنهينا بالفعل 90% منها، تمهيدا للبدء في التنفيذ بعد اختيار المستثمر.

-لماذا تتأخر عمليات تطوير الأصول والفنادق التابعة للشركة؟

تأخر تطوير الأصول ليس عيبا في الأصل أو في تقييمه، لكن الأصول الكبيرة مثل فندق شبرد تحتاج لضخ استثمارات ضخمة، وتتطلب اختيار مستثمر لديه ملاءة مالية كبيرة وخبرة في القطاع ليظل اسم الأصل يتمتع بنفس القوة، بالإضافة لذلك نحن نتحدث الآن عن مستثمر للتطوير ولم نتطرق بعد لشركة الإدارة أو غير ذلك من الأمور المطلوبة لإحياء الفندق، المرحلة الحالية هي مرحلة شراكة استثمارية.

-ما رأيك في ضم فنادق تابعة لقطاع الأعمال إلى الصندوق السيادي.. وهل لديكم أصولا تشاركون بها؟

الصندوق السيادي على حد معلوماتي هو طريقة لتمويل مشروعات تطوير أصول لها قيمة وليس لدى الشركات أو أصحاب الأصل قدرة مالية، فهو بالطبع سيكون دفعة لإنجاز هذه المشروعات بسرعة، لدينا فندقا في الأقصر بالشراكة مع هيئة الأوقاف، وهو تحت التطوير، قد يكون مطروحا لصندوق مصر السيادي إذا طُلب ضمه، لكن حتى الآن ليس هناك تفاوض رسمي لنقل فنادق إلى الصندوق بالإضافة إلى أنه لم يعلن حتى الآن آلية العمل به.

-كم تبلغ حصة مساهمة ايجوث في شركة إدارة الفنادق التي تؤسسها مصر للسياحة؟

نشارك في مشروع تأسيس شركة لإدارة الفنادق نجمتين و3 و 4 نجوم، مع الشركة الشقيقة مصر للسياحة، وتبلغ حصتنا بالشركة 10% بهدف توفير احتياجات السائحين من الفئة التي لا تطلب خدمات فنادق 5 نجوم، ونستهدف من هذه الشراكة تطوير أداء الفنادق من هذه الفئات ونعتقد أن هذا سيجذب سائحين.

نحن لن ننافس شركات الإدارة في فنادق الـ 5 نجوم لكن سنعمل على توفير خدمة لفنادق تابعة لجهات حكومية وأفراد مثل "بانسوينات" وسط البلد التي تحتاج لمتخصص إدارة لتطوير خدماتها وإدارتها بشكل محترف.

كما نستهدف من الشراكة في شركة الإدارة، توفير فرص عمل لخريجين معاهد التدريب التابعة لإيجوث، والتي تشهد نموا في عدد الطلاب الملتحقين بها.

-ما حجم الإيرادات المتوقعة للشركة خلال العام الجاري؟

حققنا العام المالي الماضي إيرادات بأكثر من 900 مليون جنيه، بفضل إيرادات فندق الماريوت صاحب أكبر نسبة من الإيرادات السنوية للشركة، لأنه فندق يعمل على مدار العام ولا يعمل بشكل موسمي كباقي الفنادق التابعة، ونستهدف العام المالي الجاري تخطي المليار جنيه إيرادات، مع نسبة زيادة لإيرادات النشاط بنحو 10%.

-هل أنهيتم الخلاف مع وزارة السياحة بشأن ملكية فندق فلسطين؟

ليس هناك خلافا بشأن الفندق، هناك لجان حاليا تتفاوض بشكل ودي بين الوزارتين، والشركة القابضة وإيجوث لديها مستندات تثبت ملكيتها للفندق، ويمكن استخدام هذه المستندات في حالة وصول الموضوع للقضاء، لكننا حاليا نتفاوض وديا مع الجهات الأخرى، وسنحترم القرار الذي تتوصل إليه اللجان.

-ما موقف التعديات على جزيرة آمون والمشروع المشترك مع شركة أوراسكوم التابعة لرجل الأعمال سميح ساويرس؟

لا يوجد تعديات على جزيرة آمون التابعة لشركة إيجوث، لكن التعديات على جزيرة قلادة المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، وشركة أوراسكوم التابعة لسمسح ساويرس، تعمل على إزالة هذه التعديات، ونحاول معاونتها لبدء تنفيذ المشروع، وهو عبارة عن منتجع سياحي فندق كبير في أسوان، ومن المفترض أن يتم على الجزيرتين، حيث حصلت أوراسكوم على أرض جزيرة آمون من شركة إيجوث مقابل حق انتفاع.

-ما هي المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟

نستهدف الانتهاء من تطوير قصر المينا هاوس قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، أي قبل نهاية 2020، وهو مشروع كبير يتم تنفيذه تنفيذه باستثمارات 600 مليون جنيه، يتم تمويلها ذاتيا، كما نسير حاليا في إجراءات وإعداد مستندات الطرح لمشروع تطوير فندق والتر بالاس.

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