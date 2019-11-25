بروتوكول بين البنك الأهلي والزراعة واتحاد الدواجن لتمويل تحول المزارع إلى نظام العزل

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي ووزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، بروتوكول تعاون بهدف دعم وتنمية مشروعات الثروة الداجنة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحراري.

وقال بيان صحفي من البنك الأهلي اليوم الاثنين إن عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية.

وبحسب مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فإن الوزارة حريصة على استقرار السوق المحلي من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية تلك القطاعات الهامة.

وأضافت أنه تم الموافقة على تنفيذ عدد 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني بـ 405 ملايين دجاجة وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة.

وقالت إن تلك المبادرة تتم وفقا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، فإن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وداجنة وسمكية.

ويهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول إلى نظام العزل الحراري، بحسب أبو الفتوح.

وقال أبو الفتوح إن التمويل سيكون وفق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.

وأضاف أن البنك يراعي الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن التمويل المتاح من البنك الأهلي لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليارات جنيه لعدد 18 ألف مشروع فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جم لنحو 74 ألف مشروع والتي من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام القادم بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.