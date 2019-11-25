زيادة جديدة في أسعار حديد "عز" و"المصريين"

كتبت- منار الرخ:

واصلت أسعار حديد التسليح ارتفاعها في السوق المحلي، إثر زيادة أسعار الخامات العالمية.

ورفعت شركة حديد عز أسعارها بنحو 200 جنيه في الطن قبل أيام ليصل إلى 10570 جنيها، تسليم أرض المصنع، بدلا من 10370 جنيه يوم 11 نوفمبر الجاري، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي.

وقال الدجوي إن شركة حديد المصريين، أخطرت الوكلاء أيضا، بزيادة أسعارها بنحو 300 جنيها في الطن ليصل إلى 10300 جنيه.

وكانت مصانع الجارحي أعلنت زيادة أسعارها بقيمة 400 جنيه في الطن في منتصف نوفمبر الجاري، لتصل إلى 10 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الدجوي.

وتوقع الدجوي ارتفاعات جديدة في أسعار الحديد مع زيادة أسعار الخامات العالمية، وانخفاض مخزون الحديد في الشركات.