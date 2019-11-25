YouGov: انستجرام سيصبح منصة التسويق الرئيسية لـ 73% من الشركات الصغيرة

كتب- علاء حجاج:

قال بحث جديد حول الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ومصر والسعودية أجرته "YouGov" إن منصة انستجرام، التابعة لشركة فيسبوك، ستصبح قناة التسويق الرئيسية لـ 73٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويضم مجتمع انستجرام أكثر من مليار شخص حول العالم، بحسب بيان من انستجرام.

وبحسب البحث فإن 77٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة يستخدمون انستجرام كوسيلة فعالة للوصول إلى جماهير جديدة وعلى نطاق عالمي، ما يجعلها السبب الرئيسي لوجودهم على انستجرام، وفقا لما ذكره البيان.

وأضاف البحث أن 96٪ يعتبرون فيسبوك قناة تسويقية مهمة لأعمالهم، فيما قال 59٪ إنها تساعدهم على التواصل بشكل مباشر مع العملاء.

وقالت بريا باتيل، مسؤول تسويق المنتجات في فيسبوك الشرق الأوسط إن الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغالبًا ما تكون من أكثر المستخدمين إبداعًا في انستجرام.

وأضافت أن البحث أظهر أن انستجرام أداة تسويقية قوية تدفع نحو خلق قيمة حقيقية للأعمال.

وبحسب البحث يتابع أكثر من 90٪ من الأشخاص على انستجرام علامة تجارية، ويُظهر بحث "YouGov" أن 74% من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة يستخدمون المنصة كمكان لإظهار مدى اختلافهم عن المنافسين، و76% للوصول لعملاء جدد، و77% لزيادة المبيعات.

ويوفر انستجرام مجموعة من الأدوات المجانية لدعم نمو الأعمال حول العالم. يتضمن ذلك حساب أعمال، والذي يوفر الوصول إلى الإحصاءات ويمنحك القدرة على الترويج.

وتؤمن الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفوائد طويلة الأجل للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتوقع اثنان من كل ثلاثة زيادة الإنفاق التسويقي على انستجرام خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما توصل إليه البحث.

ويرى نحو 75٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها البحث أن انستجرام كان فعالًا في توفير التكاليف الإعلانية التقليدية والحالية.

ونظم "انستجرا"” أمس فعالية #عبّر_عن_ذاتك الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاحتفال بالشركات الصغيرة ورواد الأعمال الذين يأسسون أعمالهم على "انستجرام". والتقى الحاضرون مع مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين استخدموا "انستجرام" لتطوير أعمالهم بنجاح.