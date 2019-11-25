مصنع كيما يوقف وحدة النيتريك بعد حالات اختناق طلاب مدرسة بأسوان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين إنها أوقفت فورًا وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، بعدما تسببت في بعض حالات اختناق وضيف التنفس للمواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وأصيب نحو 55 طالبة، و11 معلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، باختناقات شديدة، بسبب تسرب من مصنع كيما.

وقالت وزارة قطاع الأعمال التابع لها المصنع في بيان صحفي إنه إمدادت الأكسجين لوحدة حامض النيتريك بالمصنع القديم لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، انخفضت اليوم، وواكبها تغير في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، حيث تأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة.

وأضاف البيان أنه هذا الأمر تسبب في بعض حالات ضيق التنفس لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وذكر البيان أن شركة كيما كانت قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

وتجري الشركة حاليًا مفاوضات لإنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك والتي تتوافق تماما مع الاشتراطات البيئية، بطاقة 600 طن / يوم، وذلك لاستبدال الوحدات القديمة، بحسب البيان.