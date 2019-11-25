EDF Renewables الفرنسية تحصل على حصة استراتيجية في كرم سولار

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة EDF Renewables، الشركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة EDF Group الفرنسية، وشركة الكرم للطاقة الشمسية، مطور ومورد الطاقة الشمسية في مصر، في بيان اليوم الاثنين، عن الدخول في شراكة استراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة EDF Renewables بالاستثمار في رأس المال للحصول على حصة استراتيجية من شركة الكرم للطاقة الشمسية، بحسب البيان.

وذكر البيان أن هذا الاستثمار يتيح تنفيذ خطة التطوير الطموحة التي وضعتها شركة الكرم للطاقة الشمسية لأعمالها بمصر، وتتضمن هذه الخطة توسعة محطات توليد الطاقة الشمسية لدعم العملاء في المجالات التجارية والزراعية والصناعية عبر اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) أو عقود توزيع الطاقة.

كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهداف مجموعة EDF Group تحت مظلة استراتيجية CAP 2030 الهادفة إلى مضاعفة قدرتها من إنتاج الطاقة المتجددة حول العالم إلى صافي 50 جيجاوات بين عامي 2015 و2030.

ويقدر سجل أعمال شركة الكرم للطاقة الشمسية الحالي في مصر بما يقرب من 170 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية ما بين مشاريع جاري تنفيذها، أو قيد التنفيذ، أو في مراحل التطوير الأخيرة. وتساهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الحكومة المصرية بتوليد 42٪ من الكهرباء بالبلاد عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وشركة الكرم للطاقة الشمسية هي رائد القطاع الخاص من مقدمي خدمات الطاقة (IPP) في مصر. وتقوم الشركة بعقد اتفاقيات بيع الطاقة وعقود توزيع الطاقة الشمسية لعدد كبير من العملاء العاملين في المجالات التجارية، والزراعية، والصناعية.

ولأكثر من ١٠ سنوات، تواصل EDF Renewables تقديم حلول طاقة متجددة للعملاء من المؤسسات التجارية والصناعية المدركين لخطورة قضايا البيئة مثل مايكروسوفت، وبروكتر أند جامبل، وكمبرلي كلارك، وياهو، ونيفيا، ودانون، وكوكا كولا، ونستله، وواهاها، وتسكو، وذلك في الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، ومؤخراً بالمملكة المتحدة، بحسب البيان.

وقال فريدريك بيلوي، نائب رئيس العمليات الدولية في EDF Renewables: "نحن سعداء بهذه الشراكة التي تهدف إلى دعم شركة الكرم للطاقة الشمسية في مساعيها نحو تطوير نموذج أعمالها المبتكر، وتتوافق هذه الشراكة تماماً مع استراتيجية EDF Renewables لتقديم حلول تدعم العملاء من الشركات التجارية والصناعية لتحقيق طموحاتهم بالوصول إلى أقل معدلات الانبعاثات الكربونية عبر إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة التنافسية."

"ويأتي هذا الاستثمار أيضاً في إطار استراتيجية EDF الدولية، حيث تمثل منطقة شمال أفريقيا فرصةً كبيرةً للتطوير. وبعد اتفاقية تنفيذ محطات شمسية بقوة 130 ميجاوات في بنبان التي وقعناها مؤخراً، فإن هذه الخطوة تعزز من استراتيجية التطوير على المدى الطويل التي نطبقها في مصر" بحسب ما قاله بيلوي.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة الكرم للطاقة الشمسية، إن "هذا الاستثمار يمثل خطوة كبرى تدعم نمونا، ونحن واثقون أن EDF Renewables هي الشريك الصحيح الذي سيساعد على نقل شركة الكرم للطاقة الشمسية إلى مرحلةٍ أخرى من التوسع. وعبر حوارنا الدائم مع EDF Renewables، كان واضحاً لنا أنهم يؤمنون بما نريد نحن تحقيقه، وهو الترويج للطاقة المتجددة وزيادة معدلات إتاحة الطاقة الشمسية".

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الكرم للطاقة الشمسية عمرو الصواف: "هذه خطوة كبيرة وهامة في رحلة نمو الشركة، وهو ما نطمح إلى أن يكون فرصةً لمزيد من التوسع. شركة EDF Renewables ليست فقط مستثمراً، ولكنها شريك استراتيجي يمتلك خبرةً عالمية سوف تساهم في توسع شركة الكرم للطاقة الشمسية محلياً وترفع من قدراتها التقنية. ونتوقع أن يحقق هذا الاستثمار طفرةً في القطاع الخاص المصري لسوق الطاقة الشمسية، وبالتالي يدعم الحكومة في تنفيذ رؤيتها بأن تصبح مصر مركز توليد الطاقة المتجددة في المنطقة."