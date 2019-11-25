شركات نرويجية تبدي رغبتها في الاستثمار بمجال البترول والغاز في مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير طارق الملا، استقبل ناتاشا ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، وبحثا سبل دعم التعاون المشترك في مجال البترول والغاز.

وقال الملا إن منظومة عمل قطاع البترول والإجراءات والبرامج المتطورة التي تنفذها الوزارة أدت إلى تحقيق نتائج متميزة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أنشطة البترول والغاز واهتمام الشركات العالمية بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن مصر تمتلك مناطق للبحث والاستكشاف البكر الواعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر، وأنها تمثل فرصًا جيدة للشركات العالمية، بالإضافة إلى المناطق البحرية للدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ذات الاحتمالات الغازية المرتفعة.

وأبدت السفيرة النرويجية رغبة الشركات النرويجية العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز مثل شركة "أكوينور" للعمل في مصر في مناطق الاستكشافات الواعدة، بما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة وخبرات بشرية، بالإضافة إلى شركات الخدمات النرويجية المتخصصة، بحسب البيان.

وأشادت السفيرة بالتعاون السابق بين شركتي هوج وبي دبليو في مجال الغاز الطبيعي من خلال سفينتي التغييز الأولى والثانية، فضلاً عن مساهمة الشركة النرويجية بي جي إس في مشروع عمليات البحث السيزمي ثنائي الأبعاد والمعالجة للبيانات وتسويقها لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

واستعرض الملا خلال اللقاء مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يعطي تنمية وتطوير الكوادر البشرية اهتمامًا كبيرًا لإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة العمل البترولي في المستقبل، إلى جانب استعراض التعاون القائم حاليًا بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر لتنفيذ برامج عملية في مواقع عملها بمختلف دول العالم، وأبدت السفيرة النرويجية اهتمامها بالمشاركة في التعاون في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر وجهت السفيرة الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور المؤتمر والمعرض العالمي للبترول الذي سيعقد بالنرويج في أغسطس المقبل.