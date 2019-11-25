تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.