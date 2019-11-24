وزارة التضامن تطلق مشروع "روضة السيدة" على مساحة 7 أفدنة

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، حفل إطلاق مشروع روضة السيدة " تل العقارب سابقا"، وهو أحد المشروعات التنموية الهامة التي تنفذها الوزارة.

وحضر حفل الإطلاق اليوم، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ونخبة من السادة الفنانين والرياضيين.

وقال خالد عبد العال، إن المنطقة التي ستنفذ عليها المشروع تقع على مساحة تبلغ أكثر من 7 أفدنة في قلب القاهرة وهي منطقة يقطنها 600 أسرة في مساكن كانت غير حضارية وغير لائقة وتم تطويرها بالفعل وتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية.

وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة عمرانية، وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران.

وتابع الوزير، أن منطقة السيدة زينب لها طابع تاريخي لذا كان لابد من مراعاة ان يتناسب المشروع مع هذا الطابع.

وأضاف الجزار، أنه مع نهاية هذا العام سننتهي من القضاء على الأماكن ذات الخطورة القصوى حيث يتم الانتهاء من تطوير 220 الف وحدة سكنية جديدة في أماكن الخطورة الداهمة.

وقال والي، إنه تم تسليم ١٨ ألف أسرة وحدات سكنية وهو مجهود كبير، مشيرة إلى أن كل أسرة بها من ٤ - ٥ أفراد كل أسرة تحتاج إلى شهادات ميلاد وبطاقات شخصية حيث تواجه مشكلات عديدة لعدم اكتمال الأوراق أو النزاع على الوحدات السكنية.

وأضافت والي، أن الإيجار المدفوع في روضة السيدة هو نصف الإيجار في العشوائيات، حيث وصل الإيجار في المناطق العشوائية لنحو 1000 جنيه بينما في روضة السيدة إلى 300 جنيه.

وأكدت والي، على أن المنظور الذي تم على أساسه تنفيذ المشروع هو منظور حقوقي، حيث إن المواطنين لهم حقوق ومتطلبات وعليهم أيضا واجبات.

وقدمت وزيرة التضامن الشكر إلى شباب مؤسسة اسمعونا، موضحة أنهم تصدوا لهذا المشروع وهو تحد كبير، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بالبشر عن طريق الفن وممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن منطقة روضة السيدة وعن سعادة سكان المنطقة بالتغيير الذي تم بها بالإضافة الى التعرف على احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، خلال حفل الإنطلاق.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة اسمعونا المسند إليها تنفيذ المشروع.

ومشروع روضة السيدة مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف .

كما يعمل المشروع على تقبل الأخر وتأهيل المقبلين على الزواج، ورفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.

كما يعمل المشروع أيضاً من خلال مكون ثقافي وتعليمي حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الازهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.