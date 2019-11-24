المركزي يطلق مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط قروض التمويل العقاري

كتب- مصطفى عيد:

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

وقال بيان من البنك المركزي اليوم الأحد إن هذه المبادرة ستساعد عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلاً من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.

خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري سيتم تقديمها مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة إلى أن الخدمة تعمل على كافة محافظ الهاتف المحمول العاملة بالسوق المصري.

وبحسب البيان فإنه سيتم إتاحة الخدمة للجمهور من أول ديسمبر المقبل وذلك لعملاء أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والتعمير والإسكان.

ويزيد عدد عملاء هذه البنوك الحاصلة على تمويل عقاري عن 222 ألف عميل، بحسب البيان.

ويخطط المركزي للتوسع مستقبلاً في المنظومة الجديدة لتضم باقي جهات التمويل الممولة لعملاء مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي 15 بنكاً و٨ شركات تمويل عقاري ليصل إجمالي مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة إلى 277 ألف عميل، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن المنظومة الجديدة تهدف لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.

وتعتمد المنظومة على الاستفادة من قاعدة عملاء محافظ الهاتف المحمول البالغ عددهم 14.5 مليون مستخدم وحاملي البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والبالغ عددهم 35 مليون مستخدم، مع إضافة عملاء جدد لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وقال المركزي إن المنظومة الجديدة تساهم في توفير الوقت والجهد والمال لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستعمل المنظومة على مدار الـ 24 ساعة، بدون الحاجة لزيارة العميل للفرع.

وستفتح البنوك المانحة للتمويل محفظة هاتف محمول للعملاء في حال كان العميل لا يملك واحدة وذلك بإجراءات مبسطة باستخدام الرقم القومي.

وأضاف البيان أن البنك المصدر للقرض سيرسل طلب تحصيل القسط إلى محفظة الهاتف المحمول الخاصة بعميل الصندوق عند تاريخ استحقاق القسط الشهري، ليراجع العميل بيانات القسط ومن ثم يوافق على السداد من خلال إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بمحفظة الهاتف المحمول الخاصة به.

وذكر البيان أن المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن.