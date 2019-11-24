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حسن عبد العزيز: 5 شركات مصرية تدرس إنشاء مشروعات في الجابون وتشاد

02:44 م الأحد 24 نوفمبر 2019
حسن عبد العزيز: 5 شركات مصرية تدرس إنشاء مشروعات في الجابون وتشاد

حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشي

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، إن دور الاتحاد جذب أعمال في الدول الأفريقية للشركات المصرية.

وأضاف في تصريحات لـمصراوي، على هامش منتدى أفريقيا 2019 أن 5 شركات مقاولات مصرية تدرس حاليا إنشاء مشروعات جديدة في الطرق ومياه وصرف صحي في تشاد والجابون.

وبحسب عبد العزيز فإن هذه الشركات تشمل أبناء حسن علام وبتروحيت وسامكو وكونكريت وريدكون حيث ساهم الاتحاد في جذب هذه المشروعات لهم.

وأوضح أن شركة أبناء حسن وبتروجيت وسامكو يدرسون حاليا مشروع إنشاء طريق في دولة تشاد بطول 150 كيلو متر مما يعد أطول مشروع في أفريقيا.

وأضاف أن شركات سامكو وكونكريت وأبناء حسن علام يدرسون من الشهر الماضي مشروع إنشاء مياه وصرف صحي في الجابون بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 250 مليون دولار، وانتهت الشركات من سحب كراسة المواصفات الخاصة بالمشروع.

وأوضح أن هناك مجموعة من مشروعات أخرى تمت في آخر عامين منها تقدم شركتي بتروجيت وسامكريت في مجموعة إنشاء طرق في بنين، لكنه لا يزال قيد الدراسة.

حسن عبد العزيز الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء الجابون تشاد

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