الاستثمار: توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار خلال منتدى أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد إن منتدى أفريقيا 2019 انتهى بتوقيع مصر 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار.

واستضافت العاصمة الإدراية الجديدة على مدار يومين منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 والذي نظمته وزارة الاستثمار المصرية وضم مئات المستثمرين وكبار الاقتصاديين في القارة.

وبحسب البيان وقعت سحر نصر، اتفاقًا مع الصندوق الكويتي للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما وقعت مع فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاق ملحق للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والتي تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص.

وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

ووقعت مصر اتفاق منح مع الصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، بحسب البيان.

كما وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقًا لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية انشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب إعلان بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه.

وقال البينا إنه في اطار اتفاق 4 مليارات جنيه، تم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار في إطار الـ500 مليون دولار.

وخرج المنتدى بـ 7 توصيات أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته بالجلسة الختامية، وهي دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة.

ولفت مدبولي إلى ضروة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهيمة استمرار سياسات الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.

وأشار إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الامكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل خاصة لشباب القارة، ودعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الأفريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، واستمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري،.

وتضمن المنتدى الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمارا مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

وتضمن المنتدى الإعلان عن اطلاق شركة ليكيلا مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولا.

وأعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار، ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.