وزير التجارة يناقش مع نظيره البيروفي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

القاهرة- مصراوي:

عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ادجار باسكيس بيلا، وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة بيرو، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد.

ونقل البيان عن نصار قوله إن ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبيرو باعتبارهما دولتين محوريتين بقارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من السوق البيروفي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول أمريكا الجنوبية والسوق المصري كبوابة لنفاذ الصادرات البيروفية لأسواق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ولفت نصار إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي وتجاري بين البلدين خاصة في ظل التشابة الكبير بين الظروف والمقومات الاقتصادية لكلا البلدين.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة أمام مجتمع الأعمال البيروفي للاستثمار بالسوق المصري والتصدير لأسواق القارة الأفريقية.

وحققت الصادرات المصرية لدولة بيرو العام الماضي نسبة زيادة بلغت 18% حيث تتضمن أهم الصادرات المصرية للبيرو الأسمدة والمنتجات البلاستيكية والسجاد وتشمل أهم الواردات الحبوب والفاكهة ومنتجات الدباغة والمنتجات الكيماوية.

ونقل البيان عن ادجار باسكيس، وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة البيرو حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها واجهة القارة الأفريقية ودولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط .

وقال إن بلاده تسعى خلال المرحلة الحالية للتقارب مع دول القارة الأفريقية من خلال مصر.