المركزي يختار المستشار المالي لطرح حصة من رأسمال المصرف المتحد للبيع

كتبت- منال المصري:

قال بيان للبنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه اختار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد.

ويمتلك البنك المركزي نسبة 99.9% من بنك المصرف المتحد.

وبحسب بيان المركزي فإن الاختيار جاء بعد المفاضلة بين 5 عروض لمجموعة من أكبر الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية والترويج.

ومن المقرر أن يكون التحالف بالترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد، وتمثيل البنك المركزي والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أن هدف من طرح حصة من البنك هو تحويل المصرف المتحد إلى بنك متميز في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي وافق من حيث المبدأ على طرح حصة من رأسمال المصرف المتحد لصالح مستثمر استراتيجي، وذلك في إطار توجه المركزي للتوسع في جذب المؤسسات المالية ذات الخبرة في تمويل هذه الفئة من المشروعات بالأسواق المشابهة، وتحفيزها على الاستثمار في السوق المصري.

وفي أكتوبر الماضي قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن المركزي اختار بنكا استثماريا محليا وآخر دوليا كمستشارين لعملية بيع المصرف المتحد، ولكن الإعلان عن أسماء بنكي الاستثمار سيتم بعد موافقة السلطات المصرية.

وكان عامر قال على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، في يونيو الماضي، إن البنك المركزي تلقى عروضًا جديدة من مؤسسات أجنبية لشراء المصرف المتحد، وإنه يتم حاليا دراسة العروض للبت فيها إلى جانب العرض المقدم من صندوق الاستثمار الأمريكي.