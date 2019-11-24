وزيرة التخطيط: التحول الرقمي يساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي

القاهرة- مصراوي:

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم الأحج إن الوزارة حريصة على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن 240 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، ومستهدفًا الانتهاء من تطوير عدد 265 مركزًا بنهاية يونيو 2020.

وأضاف التقرير أنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و196 نيابة مرور، و93 مكتب سجل تجاري وعدد 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير أن الدولة تنتهج التحول الرقمي بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد.

وقال التقرير إنه الدولة فتحت جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019 لغت الحكومة المصرية الدفع النقدي وبدأت فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على الرشاوي والفساد.