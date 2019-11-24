غادة والي تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن

القاهرة- مصراوي:

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الشئون الاجتماعية العرب، بسمة موسى إسحاقات، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية برفقة السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم الأحد أن اللقاء تناول التحضيرات الخاصة بالدورة القادمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بالأردن.

واستعرضت والي خلال اللقاء أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في دورة الانعقاد القادمة بوصفها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أنه تم التشاور بخصوص تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي بمصر ووزارة التنمية الاجتماعية بالأردن بشأن تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في البلدين وخصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بتهنئة غادة والي على توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة.