منتدى "أفريقيا 2019" يختتم أعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

اختتم منتدى "أفريقيا 2019"، فعالياته مساء اليوم السبت، والذي عقد على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى ركز على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ركزت على الاستثمار في البنية التحتية والتحول التكنولوجي.

وأكد على دور المؤسسات الدولية في تمويل هذا النوع من الاستثمارات، ووصل الطرق والموانئ، مشددا على أهمية الإصلاح الاقتصادي وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية.

وألقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة خلال الجلسة الختامية، أشارت فيها إلى أن المنتدى شهد توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور ورعاية المؤتمر مما أضفى عليه أهمية كبيرة، وأكد دعم مصر الكبير للتعاون مع الدول الأفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي.

وتم عرض خلال الجلسة فيلما تسجيليا عن التعاون الاقتصادي والاستثماري الأفريقي وأهم أحداث وموضوعات المؤتمر.