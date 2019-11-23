المؤسسة الإسلامية: 14 مليار دولار حجم التجارة العربية الأفريقية سنوياً

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن حجم التجارة العربية الأفريقية يصل إلى 14 مليار دولار سنويا، تمثل 10% من التجارة الأفريقية.

وأضاف سنبل خلال جلسة آفاق الاستثمار العربي الأفريقي، بمنتدى أفريقيا 2019، أن حجم التجارة العربية الأفريقية قابل للزيادة، لأن الفرص المتاحة مازالت أكثر بكثير، ومبادرة جسور، التي أطلقتها المؤسسة، لها أنشطة في مصر لتحقيق هذا الهدف، وهناك 20 مليار دولار تنفق على الاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا كل عام.

وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية سيزيد من حركة التجارة بين العرب وأفريقيا بشكل ملحوظ، ويحل تحدي الدول المنغلقة البعيدة عن الشواطئ، مشيرا إلى التطور الذي شهده القطاع المصرفي في أفريقيا على مدار 45 عاما، ما ساهم في تحول أفريقيا من أرض المخاطر إلى أرض الفرص.

وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج لزيادة مشاركتها وتعاونها مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح سنبل أن المؤسسة أطلقت برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية دولية وإقليمية وطنية والمؤسسات المالية.

ويهدف المشروع إلى التصدي للتحديات التي تحول دون استفادة مجتمع الاستثمار والتجارة في البلدان العربية والأفريقية من الفرص الاستثمارية والتجارية القائمة داخل المنطقتين.

وقال سنبل إنه لابد من التركيز في الفترة المقبلة على ربط الشركات المتوسطة والصغيرة العربية الأفريقية، حيث أطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة، وخلق علاقة بينها وبين المصارف للحصول على التمويل، وعندما تم تطبيق هذا البرنامج في بوركينا فاسو تحقق نجاحًا ملحوظًا.

وأكد أن وجود الإرادة السياسية لتغيير طريقة ممارسة الأعمال في أفريقيا نحو تصدير السلع الصناعية، وليس المواد الخام، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حركة التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية.