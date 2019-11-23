"الاستثمار الأوروبي" يوقع اتفاقية غدًا مع بنك مصر بـ 500 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة

كتب-منال المصري ومصطفى عيد:

قال داريو سكانا بيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك سيوقع غدًا الأحد اتفاقية تمويل مع بنك مصر بقيمة 500 مليون يورو لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في كلمته خلال منتدي الاستثمار في أفريقيا 2019 إلى أن البنك بهذا التمويل، سيكون قد وفر لبنك مصر تمويلات بقيمة مليار يورو على عامين.

وبحسب بيكو فإن مصر تعد من أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة جنوب البحر المتوسط وبلغ حجم استثمارات البنك 9.2 مليار يورور.

وأضاف أن تنمية وتطوير القطاع الخاص يشغل أهمية كبرى بالنسبة للبنك نظرا لدوره في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإقتصاد.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المملوك للاتحاد الأوروبي أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم ويمارس عملياتها التمويلية في 130 دولة في العالم، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويولي البنك أهمية كبري لدعم جهود التنمبة في القارة الأفريقية من خلال توفير تمويل لمشروعات البنية الأساسية ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.