رئيس مجموعة التجاري وفا بنك: إصلاحات مصر الشجاعة بدأت تجني ثمارها

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قال محمد الكتاني رئيس مجموعة التجاري وفا بنك، إن الإصلاحات الشجاعة والقوية التي قامت بها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تجني ثمارها.

وأشار على هامش منتدى أفريقيا 2019 إلى أنه بصفتة مستثمر في مصر بعد استحواذ مجموعة التجاري وفا بنك على بنك باركليز مصر قبل 3 سنوات، يلمس تحسن ونمو سريع في المؤشرات الاقتصادية مما سينعكس على نمو وأعمال التجاري وفا بنك ايجيبت.

وأضاف الكتاني أن خطة بنك التجاري وفا بنك ايجيبت تركز على دعم المصدرين والمستثمرين المصريين للدخول للسوق الأفريقي بما يمتلكه من انتشار على مستوي 15 دولة غرب أفريقيا.

وأوضح أن مصر تعد بوابة دخول دول شرق أفريقيا وهو ما يساعد في زيادة توسعاتهم بدول القارة.

وكشف محمد الكتاني عن ميعاد عقد الدورة السابعة للمنتدى الدولي "أفريقيا والتنمية"، الذي ينظمه التجاري وفا بنك بالمغرب كل عام، وهو شهر أكتوبر المقبل بحضور مستثمرين مصريين بهدف إتاحة الفرصة أمام مصر لدخول أسواق أفريقية جديدة.

وقال إن البنك أطلق نادي أفريقيا للتنمية مصر خلال العام الجاري بهدف دعم دخول الصادرات والمستثمرين المصريين لدخول الدول الأفريقية عبر توفير ضمانة ضد مخاطر التجارة والاستثمار في القارة السمراء بما يمتلكونه من خبرات وعلاقات في القارة.

وأطلق بنك التجاري وفا بنك ايجيبت في مايو الماضي نادي (أفريقيا والتنمية ـ مصر) الذي يهدف إلى تنظيم اجتماعات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية لتحفيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية مع الدول الأفريقية شرق وغرب أفريقيا.

وتستحوذ المجموعة المغربية على الحصة السوقية الأولى من إجمالي الأصول على مستوى البنوك المستثمرة بالقارة السمراء.