وزير البترول يفتتح المؤتمر الدولي العاشر للهندسة الكيميائية

كتب- مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للهندسة الكيميائية، اليوم السبت، بحسب بيان صحفي من الوزارة.

وقال البيان إن المؤتمر ضم حشد من الخبراء من الجهات البحثية والعلمية والصناعية المختلفة لطرح ومناقشة أحدث التقنيات والتطبيقات والتطورات الهندسية والعلمية في موضوع المؤتمر والتكنولوجيات الحديثة ومجالات التنمية الواعدة ومواكبة التطورات العلمية والصناعية في التخصصات المختلفة وخاصة الهندسة الكيميائية.

ونقل البيان عن وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال قوله إن الصناعات التحويلية والتنمية الاقتصادية مهمة في ظل التطورات التي يشهدها العالم على المستوى العلمي والسياسي والاقتصادي ليقدم وجهة النظر العلمية التي يقدمها الباحثون وأصحاب الرؤى في مواجهة تحديات العالم من طاقة وبيئة وتكنولوجيات التحول الصناعى لخلق ظروف معيشية أفضل لحياة الانسانية.