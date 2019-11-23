نصار: نسعى لضمان موقع جديد لأفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي

كتب-مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير- هاني رجب:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقي لضمان موقع جديد للقارة على خريطة الاقتصاد العالمي وهو ما يسهم في ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة.

وأشار نصار خلال إحدى جلسات منتدى أفريقيا 2019، إلى أن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" التي اختتمت فعالياتها أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعي الأفريقي أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع فى دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

وقال إن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلي الإجمالي ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي أقرها وزراء الصناعة الأفارقة أكدت حاجة القارة الأفريقية إلى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.

وذكر نصار ط أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التي طالب بها المشاركون الأفارقة لما له من أهمية كبيرة في توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الأفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية.

ودعا الى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الافريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (على الصعيدين المحلي والدولي) مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.