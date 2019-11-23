مدبولي يشهد توقيع 8 اتفاقيات استثمارية بين مصر والمؤسسات الدولية

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير- هاني رجب:

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت توقيع 6 اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية، خلال اليوم الثانى من منتدى أفريقيا 2019, المنعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد مدبولي، توقيع اتفاقية لاستكمال الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وفرنسا، وقام بالتوقيع كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

ونص الاتفاق وهو ملحق للاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتي تمول عمليات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

كما شهد مدبولي توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادي بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، وقام بالتوقيع كل من سحر نصر، ولياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.

وأكدت الوزيرة، أن الأولوية من هذه المنح ستخصص للاستثمار في رأس المال البشرى، خاصة في التعليم والصحة، بما يساهم فى تحسين حياة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الماضية تم الاتفاق مع الجانب الصيني على مشروعات من المنح، تضمنت مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعي "مصر سات-2" لتطبيقات الاستشعار عن بعد، ومشروع تطوير المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعليم عن بعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، ومشروع دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.

وقال السفير الصيني إن إجمالي المنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن تبلغ حوالي 1,966 مليار يوان صيني (أي ما يعادل حوالي 294 مليون دولار)، لتنفيذ مشروعات وتوريد معدات.

كما شهد مصطفى مدبولى، توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الأوروبي، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.

وقام بالتوقيع داريو سكنابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور سحر نصر.

وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج، 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف المشروع زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية في مصر، مما يشمل تطوير وتحديث البنية الأساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية.

ويشمل هذا الاتفاق، محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية و مراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.

كما شهد مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وقام بالتوقيع سحر نصر، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

ويربط طريق عرضي 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، وبالتالي سيساهم في تحسين حركة النقل بداخل سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وسيلعب دوراً هاماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.

وبعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي إلى 3.463 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا.

كما شهد مدبولي، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وقعت سحر نصر، وسوما تشاربتلى، رئيس البنك الأوروبي، اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء.

ووقعت الوزيرة ورئيس البنك، اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع خطاب إعلان بين رئيس البنك الأوروبي، محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، في إطار 4 مليارات جنيه، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني AA- من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

كما شهد مدبولي، الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بقيمة 100 مليون دولار، في إطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار.

وقام بالتوقيع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنديكت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، بحضور سحر نصر.

وقالت سحر نصر، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير شريكان استراتيجيان في خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التي ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.