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11.9 % ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء العام الماضي

01:38 م السبت 23 نوفمبر 2019
11.9 % ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء العام الماضي

ارشيفيه

القاهرة- مصراوي:

ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء بنسبة 11.9% خلال العام الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال البيان إن قيمة الصادرات مصر إلى دول الساحل والصحراء بلغت 3.136 مليار دولارعام 2018 مقابل 2.725 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1%, وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66% من إجمالي هذا التكتل، وفقًا للبيان.

وجاءت ليبيا في ترتيب هذه الدول بقيمة بلغت 635.9 مليون دولار بنسبة 20.3% من إجمالي التكتل.

واحتلت المغرب المركز الثاني بقيمة صادرات مصرية بلغت 501.6 مليون دولار بنسبة 16% من إجمالي التكتل.

وبلغت صادرات مصر إلى السودان 399.3 مليون دولار بنسبة 12.7% من إجمالي التكتل، وكينيا بقيمة 354.6 مليون دولار بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل ونيجيريا بقيمة بلغت 179.2مليون دولار بنسبه 5.7% من إجمالي التكتل.

وقال البيان إن قيمة الواردات المصرية من دول الساحل والصحراء بلغت 1.096 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6%.

وتركزت الواردات المصرية من 5 دول هي، كينيا بقيمة بلغت 287.3 مليون دولار، والسودان بقيمة بلغت 207.5 مليون دولار والمغرب بقيمة 165.5 مليون دولار، وتونس بقيمــة 140.1 مليون دولار ونيجيريا بقيمة 121.4 مليون دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجاري دول الساحل صادرات مصرية

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