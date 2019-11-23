"اتصال" تعقد غدا ورشة عمل لمناقشة الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

كتب-علاء حجاج:

أعلنت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن استضافتها لـ الدكتور أحمد توفيق من شركة مايكروسوفت في 24 نوفمبر الحالي في ورشة عمل حوارية لمناقشة الذكاء الاصطناعي بالعربي كجزء من مبادرة اتصال نحو تطوير الذكاء الاصطناعي بمصر.

ومن المقرر أن يقوم توفيق بمناقشة ما توصلت إليه مايكروسوفت من تطوير اللغة العربية ودراسة احتياجات سوق الذكاء الاصطناعي والعقبات التي تواجه العاملين بالمجال وكيفية التغلب على هذه العقبات، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.

وقال محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال إن المنظمة حريصة على مناقشة كافة الجوانب الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وفقا لرؤية واستراتيجية مصر في هذا المجال، حيث تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي من دفع عجلة التنمية في مجالات التحول الرقمي وتسخير الايدى العاملة الماهرة لتكون جاهزة للعمل في هذه المبادرة .

وأضاف شديد في البيان، أن المبادرة التي أطلقتها اتصال تهدف إلى تجميع شركاء الصناعة مثل الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” والشركات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث في المؤسسات الدولية، لوضع خطة قابلة للتنفيذ يقوم كل شريك بدوره المنوط به لاستكماله مع كافة الأطراف بالمنظومة وبحث فرص وآليات الاستفادة من التقنيات الحديثة.