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أسعار السمك والمأكولات البحرية تستقر اليوم في سوق العبور

12:21 م السبت 23 نوفمبر 2019
أسعار السمك والمأكولات البحرية تستقر اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم ليتراوح بين 24 و26 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 50 و66 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، وسعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وبلغ سعر الجمبري الممتاز اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية السمك البلطي سوق العبور

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