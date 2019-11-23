مصطفى مدبولي: القطاع الخاص لم يكن ليستثمر بالعاصمة الإدارية دون مشاركة الحكومة

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كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

تصوير- هاني رجب:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، كما نفذت إجراءات جريئة عبر برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد، وتم إصلاح منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الأولى باليوم الثاني لمنتدى أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أنه نتج عن هذه الإجراءات الإصلاحية العديد من الإنجازات الاقتصادية والتي تم الإشادة بها عالميا والتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وذكر مدبولي أنه تم ضخ استثمارات هائلة في السنوات الأخيرة لبناء قطاع البنية التحتية، كما تم إصدار التشريعات اللازمة وته‍يئة المناخ للتمهيد للقطاع الخاص لكي يستطيع يتولى الريادة في الاقتصاد والنمو مرة أخرى.

وأوضح أن القطاع الخاص لم يكن ليستثمر في العاصمة الإدارية دون مشاركة الحكومة في بناء البنية التحتية فيها، حيث قامت الحكومة بتهيئة البنية التحتية للمطورين العقاريين للبناء في هذه المشروعات الضخمة.

وأشار إلى أن تمويل مشروع بنبان للطاقة المتجددة في أسوان بالكامل تم توفيره بالكامل عن طريق القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وقال مدبولي إن الدولة عملت على زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني لها والتدريب وبناء القدرات وذلك من أجل دعم الشباب، كما يتم تشجيع الشباب في القطاع العام وتصعيدهم لمواقع قيادية وتنفيذ أفكارهم.

وأضاف أن الحكومة تركز حاليا على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مشيرا إلى خفض معدل البطالة من 13.5% منذ 3 سنوات إلى 7.5% بنهاية العام المالي الماضي، وتفكر الحكومة حاليا في كيفية زيادة الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص.

وعن التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان الأفريقية، قال مدبولي إن اتفاق التجارة الحرة القارية يعتبر أحد أهم المحركات للتجارة والتنمية في دول أفريقيا.

وأضاف أن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية لتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة، ولكن هناك مشروعات للتعاون تم البدء فيها وهي في حاجة لبعض الوقت، ولكن المهم هو البدء فيها الآن.

وذكر مدبولي أن هناك قصص نجاح للقطاع الخاص والشركات المصرية للاستثمار في البلدان الأفريقية وهو ما يمكن تكراره بين دول القارة أيضا.